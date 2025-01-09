حقيقة فسخ سيف الجزيري لتعاقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:40 مساءً - كشف أنيس بن ميم محامى التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الزمالك بسبب أزمة مستحقاته المالية.

وأكد بن ميم خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور: "لم يتم فسخ عقد سيف الجزيري بشكل رسمي حتى الآن، كما تردد وما زالت المفاوضات جارية مع النادي لحل الأزمة".

تابع بن ميم: "جلسة الأمس تم التفاوض مع الزمالك حول كيفية حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة وطريقة سدادها بعد انتهاء مدة إنذار اللاعب للنادي".

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات شكوى سيف الجزيري مهاجم الفريق ضد النادي لتأخر الحصول علي مستحقاته.

وقال المصدر: “حتى الآن لا يوجد جديد.. اللاعب قام بإنذار النادي وإذا أراد فسخ تعاقده هذا شيء يعود للاعب”.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة غدًا من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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