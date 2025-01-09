سفير مصر في كوت ديفوار يكشف ترتيبات مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:40 مساءً - أكد السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، أنه كان هناك تنسيق مع الأهلي والاتحاد الإيفواري لكرة القدم لاستقبال بعثة الفريق.



وقال شريف سيف، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "الكرة هي اللعب الشعبية الأولى في مصر والعالم، وكلنا نتابع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، وخاصة في المباريات الخارجية".



وتابع: "كنا نتواصل مع سمير عدلي إداري النادي الأهلي، قبل وصول البعثة كما تم التواصل مع رئيس الاتحاد الإيفواري والتقيت معه من أجل التنسيق لاستقبال بعثة الأهلي".



وأكمل: "منتخب مصر سبق له اللعب على استاد مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان، وهناك اعتياد من بعض لاعبي الأهلي على الملعب والأجواء في كوت ديفوار".



وواصل: "الجماهير في كوت ديفوار تعرف الأهلي وقيمة الاهلي التاريخية، وسيكون هناك تواجد جماهيري ولكن ليس كبير لأن إستاد أبيدجان فريق ليس جماهيري".



وأردف: "هناك ما يقرب من 150 مشجعًا من الجالية المصرية في كوت ديفوار، تواصلوا معنا من أجل حضور المباراة، والفريق الإيفواري يسعي لترك بصمة في البطولة أمام الأهلي بطل القارة".

وعن الحضور الجماهيري في المباراة: "لا استطيع تحديد العدد، وكلن الأهم لنا تواجد الجماهير في المباراة".



وعن الأجواء: "الأجواء مثالية وملائم للعب كرة القدم ولا يوجد مطر، ولا حرارة مرتفعة ويساعد الأهلي في اللعب، والتدريب الأساسي سيكون غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت كوت ديفوار، وسأكون حاضرًا لمساندة اللاعبين".

وحرص شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى ‏أبيدجان، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.‏

والتقى السفير المصري، محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، وتابع إنهاء إجراءات الدخول، واطمأن على كافة الأمور الخاصة ‏بالفريق قبل التوجه إلى فندق الإقامة.‏

وشدد سيف على جاهزية طاقم السفارة بالكامل، لتوفير كافة الأجواء اللازمة للبعثة حتى خوض المباراة والعودة بسلام إلى القاهرة.‏

بعثة الأهلي تصل إلى كوت ديفوار

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي،منذ قليل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛استعدادًا مواجهة إستاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

موعد مباراة الأهلي في أبيدجان

وفي سياق آخر، من المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان غدا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وإستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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