ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

ماركات وموديلات مختلفة، عرض 28 سيارة وارد الخارج في مزاد علني اليوم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أحمد عيد: أفضل بقاء بيرسي تاو في الأهلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد عيد: أفضل بقاء بيرسي تاو في الأهلي - أخبار كلمتك

أحمد عيد: أفضل بقاء بيرسي تاو في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 12:10 صباحاً - الأهلي، أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين الذين انضموا للدوري المصري في الفترة الأخيرة.

 

الجزيري دماغه ليست مع الزمالك

وقال عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية: "سيف الجزيري دماغه ليست مع الزمالك، وكان لا يشارك بصفة غير منتظمة، وفي حالة تواجدي كنت سأبحث عن مهاجم آخر".

وتابع: "المهاجم المحترف في الزمالك، يجب أن يكون هداف الدوري أو رقم 2 في ترتيب الهدافين".

وواصل: "كنت أرى أنه من الأفضل بقاء بيرسي تاو، في الأهلي، في ظل الظروف التي يعاني منها النادي، ولكن في حالة ضم لاعب آخر لا توجد مشكلة من رحيله".

 

رضا سليم لاعب مميز

وشدد: "رضا سليم، من الأجنحة المميزة التي تواجدت في الدوري المصري في الفترة الأخيرة، ولكنه لم يحصل على فرصة مع الأهلي، رغم أن الأهلي كان يعاني من أزمة في الوينجات".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق