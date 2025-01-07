الرياضة - 03:56 - مصرع وإصابة 11 شخص في حريق خط غاز «الخانكة - السلام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 صباحاً - اسفر حريق خط مواسير غاز بالخانكة بالقرب من كارتة بلبيس عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وجرى نقل الجثث والمصابين الي المستشفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران، والسيطرة على حريق فى خط مواسير غاز بالخانكة نتيجة اصطدام لودر على طريق بلبيس.

كما اغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

كان شهد طريق الخانكة السلام بمحافظة القليوبية، بالقرب من منطقة كارتة بلبيس، نشوب حريق هائل بخط غاز قطر 16 بوصة، بسبب كسر بالخط، مما تسبب في نشوب الحريق في 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق هائل بخط غاز 16 بوصة على طريق الخانكة السلام بالقرب من كارتة بلبيس، بسبب كسر بالخط.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وكذلك سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بخط غاز 16 بوصة، ما تسبب نشوب الحريق ب 4 سيارات نقل ثقيل و2 لودر.