شهر زاد، اكتشفها رياض السنباطي وأشاد بها السادات وطمع أم كلثوم وراء شهرتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 07:40 صباحاً - شهرزاد ، مطربة وممثلة من الزمن الجميل، صاحبة صوت قوى قدمت من أوائل من قدمن الاغانى الوطنية حتى أن الرئيس السادات شهد لها بانها مطربة الثورة والعبور، اكتشف صوتها رياض السنباطى، ومن أشهر اغنياتها " عسل وسكر عسل " تعاونت شهرزاد مع الملحنين الكبار مثل كمال الطويل، بليغ حمدى، محمد الموجى، سيد مكاوى، محمود الشريف، منير مراد، حلمى بكر، ومحمد سلطان‏، وبلغ رصيدها الفنى ما يقرب من 300 أغنية، ورحلت 2013.



في مثل هذا اليوم 8 يناير عام 1928 ولدت المطربة شفيقة محمد الشهيرة بـ شهرزاد، وبينما هى طالبة بمدرسة الحلمية اكتشف جمال صوتها مدرس الموسيقى على فراج ـ موسيقار فيما بعد ـ وعندما سمع صوتها المخرج زكى طليمات فى احدى حفلات المدرسة اختارها لتغنى فى أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش بالاوبرا، ووافق والدها اكراما لسيد درويش، وحضرت ام كلثوم والسنباطى العرض وقامت بتحية شهرزاد على جمال صوتها.

المطربة شهرزاد

عن نشأتها تقول شهرزاد: "ولدت فى بلدة الراهب، بمركز شبين الكوم،، وكان اسمى عند مولدی شفيقة، وكان أبى يعمل بدالا فى القاهرة، وقد جىء بى إلى القاهرة عقب مولدى، حيث سكنا فى حارة الروم، والتحقت بمدرسة أولية، وشاء القدر أن تتفتح آذانى على الموسيقى، إذ كان أخى الأكبر يعزف على العود ويغنى، وله صوت لا بأس به، فسمعت منه أغانى عبد الوهاب فى ذلك الحين وأشهرها "كلنا نحب القمر" ومن يومها تعلقت بالغناء.

دراسة بمعهد الموسيقى كانت البداية



بدأت شهرزاد تغنى فى المسارح اثناء الفواصل المسرحية، ثم تقدمت للاذاعة ولحن لها السنباطى الاغنية التى غنتها لأول مرة فى الاذاعة بعنوان “أول ماجيت فى الميعاد ” كلمات حسين السيد عام 1952، والتحقت بعدها بمعهد الموسيقي لدراسة السولفيج على يد عازف التشللو الايطالى “ برونيتى”، واشتهرت فى خمسينيات القرن الماضى بصوتها القوى، وقدمت خلال مشوارها رصيدا فنيا يضم اكثر من 300 اغنية بين الوطنى والعاطفى، والاوبريتات، وتعاونت شهرزاد مع نخبة كبيرة من الملحنين منهم كمال الطويل، بليغ حمدى، سيد مكاوى، محمود الشريف، منير مراد، حلمى بكر، ومحمد سلطان، محمد الموجى.

عويس ومسعدة مع ارسال التليفزيون

قدمت شهرزاد "أوبريت" عرضه التليفزيون فى بداية إرساله بعنوان "عويس ومسعدة" مشاركة مع محمد عبدالمطلب ومن تأليف عبدالله أحمد عبدالله، كما شاركت مع فرقة رضا منذ بداية تأمينها وشاركت معها بطولة استعراضات "فدادين خمسة ونبين زين".

شهرزاد مع قائد الماسية أحمد فؤاد حسن

من اشهر اغانى شهرزاد اغنية ( ياناسينى وانا عمرى ما انسى حبك ) ولهذه الاغنية قصة طريفة يحكيها الناقد عبدالله احمد عبدالله الشهير بميكى ماوس فيقول: هذه الاغنية كتبها مأمون الشناوى للمطربة اللبنانية سعاد محمد،حيث كانت هي التي الهمت الشناوى في كتابة الاغنية حين اتصلت به وقالت له " ازيك ياناسينى " فكتب الاغنية على الفور، لكنها تأخرت في الرد على قبولها نظرا لظروف عائلية مرت بها، واتفق الشناوى على ان تغنيها ام كلثوم وكان السنباطى يود ان يلحن الاغنية لتغنىها ام كلثوم التي وافقت عليها بالفعل..لكن لخلافات وقعت مع السنباطى على الأجر لم يتم الاتفاق، ونكاية في أم كلثوم اعطى السنباطى الاغنية للمطربة الناشئة شهرزاد وأصبحت هذه الاغنية سببا في شهرة شهرزاد ووضعها على مصاف مطربى الصف الاول.

المطربة شهرزاد

وإمعانا فى تشجيع شهرزاد لحن رياض السنباطى لها اغنية “ مين السبب فى الحب والقلب ولا العين ” تبعتها اغانى جميلة ناجحة من اشهرها: عسل وسكر عسل عيون حبيبى سكر "، إدينى من وقتك ساعة، فى ضل الورد، فى القلب هنا، واحب اسمك يا ناسينى، غيرك إنت ماليش وغيرها.

اشهر اغانى العبور



كما عشقت شهرزاد الاغاني للوطنية فشاركت في حفلات الجيش قبل وبعد الثورة، حتى انها أحيت حفلات الجيش فى بدايات الثورة بالاذاعة، ولم تخش القصر اذا فشلت الثورة، ولهذا كان الرئيس الراحل السادات يطلق عليها مطربة الثورة الشجاعة، كما انها لقبت ايضا بمطربة العبور لانها اول من غنت فى حرب اكتوبر اغنية ( سمينا وعدينا وايد المولى ساعدتنا ).





وللمطربة شهرزاد مواقف مع السيدة أم كلثوم يحكيها الناقد عبد الله احمد عبدالله الشهير بميكى ماوس فى مجلة “أهل الفن ” عام 1969 فيقول:كان الشاعر مأمون الشناوى قد وضع اغنية جديدة باسم ياناسينى وانا عمرى ما انسى حبك، واتفق على ان تغنيها ام كلثوم وكان السنباطى يود ان تغنى ام كلثوم هذه الاغنية وقبلتها بالفعل لكن لخلافات وقعت مع السنباطى على الأجر لم يتم الاتفاق، ونكاية في أم كلثوم اعطى السنباطى الاغنية للمطربة الناشئة شهرزاد وأصبحت هذه الاغنية سببا في شهرة شهرزاد، وباركتها أم كلثوم بعد ذلك وكانت من اشد المعجبين بصوتها.

المطربة شهرزاد صوت العبور

الى جانب الطرب والغناء قدمت شهرزاد خلال مشوارها الفني عشرة أفلام بدأتها بفيلم "ابن البلد"، ثم افلام: زينب، امير الانتقام، امير الدهاء، الهوى غدار، مسمار جحا، رباب،حبابة، وغيرها، ومن الاوبريتات الشهيرة التي قدمتها:الباروكة، ياليل ياعين، العشرة الطيبة، الف ليلة وليلة.

ستوزادة سيرة ذاتية



كرمها الرئيس السادات على مشوارها الفنى كما كرمت من الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة، كما كرمتها اكادمية الفنون على مجمل اعمالها فى2007، وبعد رحيلها قامت حفيدتها المخرجة هبة يسرى بتقديم فيلما وثائقيا بعنوان “ستو زادة”، تحكى فيه عنها وعن مشوارها الفنى.

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