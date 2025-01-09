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مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين بتفجير دبابة شمالي غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 12:00 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، بتفجير دبابة في بيت حانون شمالي غزة.

 

مقتل 3 جنود إسرائيليين بتفجير دبابة شمالي غزة

وكشف بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تفاصيل الهجوم، فقد خرج عناصر من حماس من أحد الأنفاق القريبة من الدبابة التي كان الجنود والضباط محيطين فيها، وزرعا عبوتين ناسفتين.

وذكر البيان أنه فور دهس الدبابة للعبوتين وقعت انفجارات كبيرة راح فيها الجنود الثلاثة، فيما أعلن الاحتلال عن أسماء اثنين منهما، وأخفى الثالث إلى الآن، ومن المرشح ازدياد القتلى إلى أربعة مع الإصابة الحرجة لأحد المصابين.

وجميع القتلى والمصابين من الكتيبة الـ46 في اللواء 401.

وواصلت قوات دورية لواء ناحال، منذ الأمس، عملياتها في بيت حانون، وجرى تحرك قوة الدورية تحت غطاء الدبابات، لكن في أثناء تحرك إحدى الدبابات، وضع عناصر حركة حماس شحنات تفجيرية تزن عشرات الكيلوجرامات.

 

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أنه نتيجة للانفجار الكبير تضررت الدبابة، فيما كان القتلى محاصرين في الدبابة، واستغرق الأمر عدة دقائق حتى أمكن إخراجهم.

وفي عمليات الإنقاذ، فعل الاحتلال  الإسرائيلي مظلة نارية برية وجوية لمنع إلحاق الضرر بقوات الإنقاذ، حتى لا تزيد الحصيلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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