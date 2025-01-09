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التموين: افتتاح عدة أسواق بالوادي الجديد لتلبية احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

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التموين: افتتاح عدة أسواق بالوادي الجديد لتلبية احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

التموين: افتتاح عدة أسواق بالوادي الجديد لتلبية احتياجات المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 02:33 مساءً - شهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح عدة أسواق في مراكز الخارجة والداخلة ومدينة الفرافرة ومدينة بلاط، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وأوضح  ضياء حسين متولي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة في تقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التوازن في الأسواق، وإتاحة الفرصة للتجار لعرض منتجاتهم بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأضاف أن الهدف الأول للوزارة هو خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في كل ربوع مصر، والعمل على تحسين جودة الحياة من خلال توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم اليومية. 

كما أن أسواق اليوم الواحد تمثل فرصة حقيقية لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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