رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:55 مساءً - في تعليق على التصريحات الأخيرة للإعلامي إبراهيم عيسى حول إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع في النظام الجديد للبكالوريا، أعرب الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، عن استيائه من هذه التصريحات التي تقلل من أهمية تعليم الدين في المناهج الدراسية.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد فتح النار على قرار وزارة التربية والتعليم بإضافة التربية الدينية لمجموع طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد “البكالوريا” معتبرًا أن القرار قد يؤدى إلى حالة من الفتنة بين الطلاب.

إضافة التربية الدينية لمجموع طلاب الثانوية العامة

وقال الدكتور أسامة قابيل، في تصريحات له: "ما ورد من تصريحات عن مادة الدين ليس له أساس من الصحة، إضافة مادة الدين إلى المجموع ليست خطوة للتفرقة أو تعزيز الانقسام، بل هي خطوة أساسية نحو تعليم الأخلاق والقيم التي هي أساس لبناء شخصية سوية ومتوازنة.. الدين في جوهره يعلم الإنسان المعاني السامية مثل الاحترام المتبادل والتسامح، وهي قيم تعزز من روح التعاون والتعايش في المجتمع".

وتابع: "رفض البعض لتعليم الدين كجزء من المناهج الدراسية هو رفض للقيم الإنسانية التي يقوم عليها الدين، فالدين ليس أداة للانقسام، بل هو موجه نحو بناء مجتمع أخلاقي قادر على التعايش السلمي، القيم الدينية التي نعلمها لأبنائنا هي التي تُنمي لديهم الوعي بالحقوق والواجبات، وتساعدهم على التفاعل بشكل إيجابي مع مجتمعاتهم".

أسامة قابيل: الدين يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم لأنه لا يقتصر على العبادات فقط

وأوضح: "الدين يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم لأنه لا يقتصر على العبادات فقط، بل يشمل أيضًا الأخلاق والمعاملات التي تُسهم في بناء مجتمع سليم، لذا، يجب أن ندرك أن تعليم الدين هو جزء من تطوير الفكر والأخلاق، وليس مجرد مادة تعليمية".



وتابع: "وإذا كان البعض يروج لفكرة أن الدين يسبب فتنة طائفية، فإن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. فالدين في جوهره هو دعوة إلى الأخلاق والاحترام المتبادل، وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق'، نجد أن الدين يهتم بالأخلاق في المقام الأول، وهي ما يساعد على بناء مجتمعات لا تعرف التطرف ولا الفتنة".



وأكد: "الدين ليس سببًا للانقسام، بل هو علاج للمشاكل الاجتماعية وتوجيه للنفوس، من يرفض تعليمه ويقلل من قيمته فهو في الحقيقة يرفض الأسس الإنسانية التي تقودنا إلى العيش بسلام مع الآخرين، القيم التي نُعلمها لأولادنا هي التي تشكل شخصياتهم، وإذا كانت هذه القيم قائمة على الأخلاق الدينية، فإنها تساهم في تنشئة أجيال قادرة على التفاعل بإيجابية مع مجتمعاتهم".

وقال الدكتور أسامة قابيل: "إن الدين يؤدي إلى التعارف والتعايش بين البشر، فالدين ليس فقط مجموعة من الطقوس والممارسات الفردية، بل هو أيضًا وسيلة لبناء مجتمع متكامل يسوده الحب والتفاهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (الحجرات: 13).

ولفت إلى أن الدين يدعونا إلى نبذ التفرقة والعنصرية، ويحثنا على إقامة علاقات قائمة على التسامح والمساواة، والتعايش الحقيقي يتجسد في احترام اختلافاتنا، والعمل معًا من أجل الخير العام، فالدين يربطنا بالقيم الإنسانية النبيلة التي تتيح لنا العيش بسلام في مجتمع متنوع، بعيدًا عن الخلافات التي تفرق بيننا. إذا فهمنا جوهر الدين، سنعيش في مجتمع متعاون، يتسم بالمحبة، ويتبنى التعايش بين جميع أفراد الإنسانية بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.