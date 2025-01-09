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حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

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حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:55 مساءً - نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا عن تضرر دير القديس سمعان جراء الحريق الذي نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع اخرى وجرى السيطرة عليه.

حريق مخزن أخشاب بدار إيواء في الإسكندرية

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق 3 مصانع بمنشأة ناصر


وأكدت محافظة القاهرة أن الدير لم يتأثر نهائيًا من الحريق حيث  يبعد مسافة كبيرة عن منطقة الحادث.

وأشارت إلى أن الحريق نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر، وامتد لـ ٣ مصانع وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فى ٣ مصانع  وجار السيطرة على حريق المصنع الرابع دون إصابات.


وكان إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد تفقد بصحبة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وكافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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