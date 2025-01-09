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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 10-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 10-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 10-01-2025 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 10:35 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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