أفضل طرق الاستثمار، الفرق بين شهادات الإدخار وأذون الخزانة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:55 مساءً - انتشرت العديد من التساؤلات بين المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم خلال الفترة الأخيرة، حول على الفرق بين شهادات الإدخار وأذون الخزانة، والطريقة الأنسب للحصول على أعلى عائد، في ظل تنوع مصادر الاستثمار في مصر، للحفاظ على أموالهم من التآكل بسبب التضخم المرتفع.

وبالرغم من تعدد أدوات الإستثمار البنكية والمصرفية، إلا أن الشهادات الإدخارية وسندات أو أذون الخزانة هي الأكثر إقبالا بين المواطنين الراغبين في الاستثمار، للحصول على مصادر دخل آمنة، وتعود عليهم بأرباح مناسبة دون التعرض لأي مخاطر، ولذلك سوف نستعرض معكم الفرق بين شهادات الإدخار وأذون الخزانة خلال السطور التالية.

أفضل طرق الاستثمار، كلمتك

الفرق بين شهادات الإدخار وأذون الخزانة

تختلف الشهادات الادخارية عن أذون الخزانة في العديد من النقاط المهمة، سواء التي ترتبط بقيمة العائد الخاص بها، أو مدة استحقاقها، بالإضافة إلى الآليات الخاصة بالسحب، أو أوقات الطرح الخاصة بها، بالإضافة إلى نسبة المخاطرة التي تتواجد في كل طريقة منها.

الاستثمار في أذون الخزانة

في البداية سوف نتحدث عن أذون الخزانة التي استطاعت أن تلفت أنظار الراغبين في الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، والتي يطلق عليها إسم " أدوات الدين المصرية"، والتي يتم طرحها من خلال البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري، أسبوعيا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد بنود الموازنة العامة للدولة، وهي إحدى الأدوات المعروف بها في دول العالم.

وتأتي أذون الخزانة عبارة عن أدوات دين قصيرة أو طويلة الأجل، ويكون العائد فيها بشكل مقدم، يحصل عليها العميل في اليوم التالي من الشراء أي خلال 24 ساعة، ولشراء أذون خزانة، تكون بداية من 25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، ويكون من خلال البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، ويكون العائد أعلى من جميع الشهادات البنكية، حيث يتخطى العائد في بعض الأحيان حاجز 30%، ويتم توافر أذون الخزانة بمدد مختلفة آجال الـ3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام.

الاستثمار في أذون الخزانة، كلمتك

وتتيح أذون الخزانة للشخص الحصول على عائد مقدما، ويعمل على الاستثمار به، والحصول على أمواله بعد مدة قليلة حسب رغبته، لذا يمكنه أيضا استثماره مرة أخرى، حيث يتم خصم 20% فقط ضريبة من العائد عند استرداد قيمة إذن الخزانة، دون المساس بأصل المبلغ وذلك بالنسبة للمصريين، و10% للأجانب، حيث يتم طرح أذون الخزانة مرتين كل أسبوع يومي الإثنين والخميس، على طريقة المزاد، ويتم تحديد سعر الفائدة على الأذون مقبولة الشراء.

الاستثمار في شهادات الادخار

أما بالنسبة لشهادات الإدخار، فيتم طرحها بمدة زمنية وفائدة محددة، وحد أدنى للشراء تبدأ من 500 جنيه بالنسبة لشهادات الاستثمار أو 1000 جنيه، ومضاعفاته، على أن يتم المستثمر اختيار الشهادة التي يرغب في شراءها والمدة الخاصة بها.

الاستثمار في شهادات الادخار، كلمتك

وتكون فائدة شهادات الإدخار بدورية صرف متنوعة سواء شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، ويحصل العميل على أمواله نفسها وقت الاستحقاق أي نهاية مدة الشهادة المتفق عليها، ولا يجوز الاسترداد إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل وفي هذا الحال يتم خصم نسبة معينة يحددها البنك بسبب كسر الشهادة قبل الموعد المحدد، بحسب البيانات التعريفية المدرجة على مواقع البنوك حول الشهادات.

وشهادة الادخار تجعل العميل يحافظ على أمواله فترة طويلة مقابل العائد الذي سيحصل عليه، بدون الاستثمار في أمر آخر، وهو ما يفضله البعض لعدم قدرتهم على الدخول في مشروعات أو التركيز في شراء الذهب أو العقارات وغيرهم من الاستثمارات، وتتراوح نسبة الشهادات في الوقت الحالي ما بين 23.5% و27%، وتصل في بعض البنوك إلى 30%، والمدد في شهادات الادخار يمكن أن تبدأ من عام ولكن بعائد أقل كثيرا من المدة التي تكون 3 سنوات.

طريقة الاستثمار في أذون الخزانة

- يتوجه العميل لفرع البنك التابع له للتقدم بطلب لشراء أذون خزانة مع تحديد الآجال المطلوبة.

- الحد الأدنى لشراء الأذون: يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفاته.

- آجال الأذون: مدد قصيرة الآجل تتراوح بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.

- دورية صرف العائد: يتم صرف العائد مقدمًا بنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ.

- كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائها، لكن عملية الكسر تخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.

- الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك، ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في البنك المركزي بهامش بسيط.

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