عاجل:برمجة رقم تاريخي لساعات انقطاع الكهرباء في عدن(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

افاد الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس عن مستجدات كهرباء عدن .
العجز الحالي:
في هذه اللحظات: 15 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تشغيل.
نهارًا: يعتمد على حالة الطقس:
إذا كان الجو مشمسًا: سينخفض العجز إلى 4.5 - 5 ساعات.
إذا كان الجو غائمًا: سيصل العجز إلى 8 - 9 ساعات.
حالة المحطات:
محطة الرئيس "بترومسيلة": خارج الخدمة بسبب نفاد النفط الخام.
محطات الديزل: جميعها متوقفة بسبب نفاد الديزل.
محطة المنصورة: المتبقية الوحيدة في الخدمة، تعمل بالمازوت، ومن المتوقع نفاد المازوت بالكامل ظهر الأحد القادم.
تم تحرير هذا المنشور في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس/الجمعة، الموافق 10 يناير 2025.
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