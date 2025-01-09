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عاجل:برمجة رقم تاريخي لساعات انقطاع الكهرباء في عدن(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

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عاجل:برمجة رقم تاريخي لساعات انقطاع الكهرباء في عدن(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

عاجل:برمجة رقم تاريخي لساعات انقطاع الكهرباء في عدن(اخر المستجدات) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 11:42 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس عن مستجدات كهرباء عدن .

 العجز الحالي:

 في هذه اللحظات: 15 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تشغيل.

 نهارًا: يعتمد على حالة الطقس:

إذا كان الجو مشمسًا: سينخفض العجز إلى 4.5 - 5 ساعات.

إذا كان الجو غائمًا: سيصل العجز إلى 8 - 9 ساعات.

 حالة المحطات:

 محطة الرئيس "بترومسيلة": خارج الخدمة بسبب نفاد النفط الخام.

 محطات الديزل: جميعها متوقفة بسبب نفاد الديزل.

 محطة المنصورة: المتبقية الوحيدة في الخدمة، تعمل بالمازوت، ومن المتوقع نفاد المازوت بالكامل ظهر الأحد القادم.

 تم تحرير هذا المنشور في تمام الساعة 12 منتصف ليل الخميس/الجمعة، الموافق 10 يناير 2025.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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