عقب نيته الزواج بثانية.. مقتل عسكر بمنزله على يد زوجته - أخبار كلمتك

اعترفت زوجة القتيل غالب عسكر، الذي قُتل قبل يومين في منزله بمديرية حبيل الريدة (حالمين) بمحافظة لحج، بأنها الجانية التي ارتكبت جريمة القتل. جاء ذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي نجحت في كشف ملابسات القضية..

وتعرض الضحية، غالب عسكر، للقتل داخل منزله في ظروف غامضة، حيث أُلقيت الشبهات على عدة أطراف. وبعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة، اعترفت زوجته بأنها أقدمت على قتله بدافع الغيرة، إثر نية زوجها الزواج من امرأة أخرى، وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار المأساوي..

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث للوقوف على كافة ملابساته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة..

من/قاسم العمري

