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عقب نيته الزواج بثانية.. مقتل عسكر بمنزله على يد زوجته - أخبار كلمتك

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عقب نيته الزواج بثانية.. مقتل عسكر بمنزله على يد زوجته - أخبار كلمتك

عقب نيته الزواج بثانية.. مقتل عسكر بمنزله على يد زوجته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 11:42 مساءً - كلمتك/خاص:

اعترفت زوجة القتيل غالب عسكر، الذي قُتل قبل يومين في منزله بمديرية حبيل الريدة (حالمين) بمحافظة لحج، بأنها الجانية التي ارتكبت جريمة القتل. جاء ذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي نجحت في كشف ملابسات القضية..

وتعرض الضحية، غالب عسكر، للقتل داخل منزله في ظروف غامضة، حيث أُلقيت الشبهات على عدة أطراف. وبعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة، اعترفت زوجته بأنها أقدمت على قتله بدافع الغيرة، إثر نية زوجها الزواج من امرأة أخرى، وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار المأساوي..

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الحادث للوقوف على كافة ملابساته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة..

من/قاسم العمري
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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