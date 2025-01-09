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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عاصمة تشاد ومحاولة لاقتحام قصر الرئاسة بسيارة مفخخة (فيديو) - أخبار كلمتك

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اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عاصمة تشاد ومحاولة لاقتحام قصر الرئاسة بسيارة مفخخة (فيديو) - أخبار كلمتك

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في عاصمة تشاد ومحاولة لاقتحام قصر الرئاسة بسيارة مفخخة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 12:55 صباحاً - أعلنت تشاد، اليوم الخميس، أنها تتصدى لـ"محاولة إرهابية" لاقتحام القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا بسيارة مفخخة، نفذتها مجموعة تابعة لجماعة "بوكو حرام".

أفادت مصادر في تشاد،  بسقوط عدد من القتلى والجرحى إثر هجوم شنته حركة "بوكو حرام" المتشددة قرب قصر الرئاسة.

وذكرت المصادر وشهود عيان أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور حاليًا في منطقة القصر الرئاسي ومحيطها بالعاصمة التشادية إنجمينا.
 

وأكدت الحكومة التشادية أن "الوضع تحت السيطرة"، بعد "محاولة لزعزعة الاستقرار".

ووفق مصادر أمنية عدة، شن مسلحون هجومًا داخل القصر الرئاسي، لكن حرس الرئاسة تمكنوا من السيطرة عليهم.

ومساء الأربعاء سمع صوت إطلاق نار كثيف قرب القصر الرئاسي وسط نجامينا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر أمني تشادي تزامنا مع تواصل إطلاق النار، إن مسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي، ولم تدل السلطات بأي تصريح.

وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أمام حركة المرور، وأفاد مراسل "فرانس برس" بانتشار دبابات في الشوارع.

وسُمع إطلاق الرصاص بعد ساعات على إجراء وزير الخارجية الصيني وانج يي زيارة إلى نجامينا، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين تشاديين تخللها اجتماع في القصر الرئاسي مع الرئيس محمد إدريس ديبي.

وأعلنت تشاد بشكل مفاجئ في نهاية نوفمبر الماضي إنهاء الاتفاق العسكري مع فرنسا، واضعة حدا لـ60 عاما من التعاون العسكري منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي.

وفي مايو، انتهت فترة انتقالية استمرت 3 سنوات في نجامينا بانتخاب محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد.

وكان محمد إدريس ديبي قد أعلن رئيسًا في بداية الفترة الانتقالية من جانب المجلس العسكري الحاكم، عقب مقتل والده إدريس ديبي اتنو في 2021 على أيدي متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة، بعد أن حكم تشاد لأكثر من 30 عامًا.

واعتمد ديبي الأب على دعم الجيش الفرنسي لصد هجمات المتمردين، عامي 2008 و2019.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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