وزيرة التنمية المحلية تلتقي مع عدد من أعضاء مجلس النواب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:35 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عددًا من أعضاء مجلس النواب في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا والنائب محمد أبو حجازي من محافظة دمياط وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم ، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.

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