تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «الدشاش» يضع محمد سعد في صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «الدشاش» يضع محمد سعد في صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الدشاش» يضع محمد سعد في صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:36 مساءً - يواصل فيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد، الصدارة في حجم الإيرادات منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أكثر من 2 مليون و 395 ألف جنيها، ليقترب الإجمالي من 20 مليون جنيها بأول أسبوع لعرضه.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ولا يخلو الفيلم من التشويق حيث يدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

أول تعليق من محمد سعد على شخصيته في «الدشاش»

قال محمد سعد خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»: إن شخصيته ضمن أحداث فيلم الدشاش مختلفة عن الأعمال السابقة له، مشيرًا إلى أن شخصية «أطاطا واللمبي وكركر وبوحه»، من التجارب التي أجهدته كثيرًا، موضحا أن هذا العمل جاء استجابة لطلب الجمهور.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش
محمد سعد وفيلم الدشاش

وأضاف محمد سعد، أن فيلم الدشاش من الأعمال التي طال انتظارها بالنسبة له، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الخروج من شخصية بوحه والحناوي التي قدمها من قبل، متابعًا: «ناس كتير كانت طالباها.. نقاد وصحفيين وجمهور وحتى في عيلتي كانوا مستنين التغيير ده، خاصة إن أهلي عارفين إني شاطر في الحتة اللي زي دوري في الكنز كده، والحقيقة أني كنت مستني سيناريو حلو وقوي يشدني إني أطلع بره الشخصيات دي».

اقرأ أيضاً
بعد نجاحه بالسينمات.. فيلم الدشاش يتصدر التريند

بعد غياب سنوات.. محمد سعد يتصدر إيرادات السينما بـ فيلم الدشاش

تفاصيل ظهور محمد سعد في فيلم «الدشاش» وموعد عرضه في السينمات

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق