مشاهير العرب - «الدشاش» يضع محمد سعد في صدارة إيرادات الأفلام بهذا الرقم | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:36 مساءً - يواصل فيلم «الدشاش» من بطولة الفنان محمد سعد، الصدارة في حجم الإيرادات منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما حقق في شباك التذاكر أكثر من 2 مليون و 395 ألف جنيها، ليقترب الإجمالي من 20 مليون جنيها بأول أسبوع لعرضه.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ولا يخلو الفيلم من التشويق حيث يدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

أول تعليق من محمد سعد على شخصيته في «الدشاش»

قال محمد سعد خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»: إن شخصيته ضمن أحداث فيلم الدشاش مختلفة عن الأعمال السابقة له، مشيرًا إلى أن شخصية «أطاطا واللمبي وكركر وبوحه»، من التجارب التي أجهدته كثيرًا، موضحا أن هذا العمل جاء استجابة لطلب الجمهور.

وأضاف محمد سعد، أن فيلم الدشاش من الأعمال التي طال انتظارها بالنسبة له، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الخروج من شخصية بوحه والحناوي التي قدمها من قبل، متابعًا: «ناس كتير كانت طالباها.. نقاد وصحفيين وجمهور وحتى في عيلتي كانوا مستنين التغيير ده، خاصة إن أهلي عارفين إني شاطر في الحتة اللي زي دوري في الكنز كده، والحقيقة أني كنت مستني سيناريو حلو وقوي يشدني إني أطلع بره الشخصيات دي».