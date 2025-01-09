تشاد تعلن حصيلة القتلى بعد "هجوم القصر الرئاسي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 01:55 صباحاً - أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الخميس، أن 19 شخصًا قتلوا من بينهم 18 من المهاجمين، أثناء هجوم على قصر الرئاسة في العاصمة نجامينا.

وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله لـ"فرانس برس"، إن المجموعة المسلحة المهاجمة تألفت من 24 شخصًا سقطوا جميعًا بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أنه "في صفوف المهاجمين الحصيلة هي 18 قتيلًا و6 جرحى"، بينما في صفوف القوات الحكومية "قتل شخص واحد وجرح 3 أحدهم إصابته خطرة".

وأكدت حكومة تشاد أن "الوضع تحت السيطرة بالكامل"، بعد "محاولة زعزعة الاستقرار التي تم القضاء عليها"، وذلك إثر سماع إطلاق نار وسط العاصمة.

وبحسب مصادر أمنية عدة، فقد شن مسلحون مقربون من جماعة "بوكو حرام"، هجوما داخل القصر الرئاسي، لكن حرس الرئاسة تمكنوا من السيطرة عليهم.

وكان كلام الله قال في مقطع فيديو على "فيسبوك"، إن "الوضع تحت السيطرة بالكامل. تم القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار هذه برمتها".

وفي رسالته الرامية إلى طمأنة المواطنين، لم يكشف الوزير الذي تحدث حاملًا سلاحًا على خصره ومحاطًا بجنود من القصر الرئاسي، مزيدا من التفاصيل حول منفذي الهجوم وطبيعته.

وجرى إطلاق النار بعد ساعات قليلة على زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى نجامينا، حيث أجرى لقاءات مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وكبار مسؤولي البلاد.

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