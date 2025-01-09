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تعيين المستشار أمجد دياب أمينا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر - أخبار كلمتك

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تعيين المستشار أمجد دياب أمينا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر - أخبار كلمتك

تعيين المستشار أمجد دياب أمينا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:36 مساءً - أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا باختيار المستشار أمجد مصطفى دياب (الرئيس بمحكمة الاستئناف) أمينا عاما للجنة ومتحدثا رسميا.

كما قررت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، اختيار المستشار محمد السيد خليفة، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أمينا عاما مساعدا للجنة.

يشار إلى أن انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، ستجرى في 21 فبراير المقبل على موقع رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية العام الجاري. كما ستجرى العملية الانتخابية على مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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