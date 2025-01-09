الكشف عن نهاية جماعة الحوثي الوشيكة.. في هذا الموعد - أخبار كلمتك

صرح المحلل السياسي د. حسين لقور أن جماعة الحوثي تقترب من نهايتها السياسية والعسكرية، في ظل تصاعد المواجهات الدولية والإقليمية معها. وأشار لقور إلى أن قيادة الحوثيين فشلت في التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية التي طرأت منذ بداية الحرب في اليمن، مشدداً على أن انهيار محور إيران ترك الحوثيين في عزلة سياسية.

وأوضح لقور أن تصرفات الحوثيين الأخيرة، بما في ذلك الإرهاب والقرصنة البحرية، دفعت المجتمع الدولي إلى تصنيفهم كعامل عدم استقرار في المنطقة، مما يزيد من احتمالية تدخلات حاسمة ضدهم.

وأضاف أن الجماعة تواجه خيارات صعبة، إما التكيف مع الواقع الجديد وتقديم تنازلات، أو الاستمرار في مغامراتها التي قد تُسرع من انهيارها.

واختتم لقور تصريحه قائلاً إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الحوثيين في ظل الضغوط المتزايدة على جميع الأصعدة.