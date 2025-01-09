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الكشف عن نهاية جماعة الحوثي الوشيكة.. في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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الكشف عن نهاية جماعة الحوثي الوشيكة.. في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الكشف عن نهاية جماعة الحوثي الوشيكة.. في هذا الموعد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 05:37 مساءً - كلمتك/خاص

صرح المحلل السياسي د. حسين لقور أن جماعة الحوثي تقترب من نهايتها السياسية والعسكرية، في ظل تصاعد المواجهات الدولية والإقليمية معها. وأشار لقور إلى أن قيادة الحوثيين فشلت في التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية التي طرأت منذ بداية الحرب في اليمن، مشدداً على أن انهيار محور إيران ترك الحوثيين في عزلة سياسية.

وأوضح لقور أن تصرفات الحوثيين الأخيرة، بما في ذلك الإرهاب والقرصنة البحرية، دفعت المجتمع الدولي إلى تصنيفهم كعامل عدم استقرار في المنطقة، مما يزيد من احتمالية تدخلات حاسمة ضدهم.

وأضاف أن الجماعة تواجه خيارات صعبة، إما التكيف مع الواقع الجديد وتقديم تنازلات، أو الاستمرار في مغامراتها التي قد تُسرع من انهيارها.

واختتم لقور تصريحه قائلاً إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير الحوثيين في ظل الضغوط المتزايدة على جميع الأصعدة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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