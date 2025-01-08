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الكشف عن ما فعله محافظ صنعاء مع الموظفين النازحين! - أخبار كلمتك

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الكشف عن ما فعله محافظ صنعاء مع الموظفين النازحين! - أخبار كلمتك

الكشف عن ما فعله محافظ صنعاء مع الموظفين النازحين! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:48 مساءً - وكالة أنباء حضرموت

أشاد الناشط عبدالكريم المدي بالجهود التي يبذلها اللواء عبدالقوي شريف، محافظ محافظة صنعاء، في دعم الموظفين النازحين المتواجدين في المناطق المحررة وخارج سلطة الحوثيين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس قيم الإنصاف والوفاء.

وقال المدي: "من هذا المبدأ، نثمن تقدير اللواء المناضل عبدالقوي شريف، الذي بذل - بشهادة الكثير من الموظفين - جهودًا عظيمة لدعم الموظفين النازحين الذين تركوا بيوتهم وقراهم حفاظًا على الجمهورية وهروبًا من الإرهاب الحوثي العنصري".

كما وجه تحية إلى مديري الخدمة المدنية والمالية في المحافظات المحررة لدورهم في تسهيل الخدمات وحماية حقوق الموظفين النازحين، مشيدًا بالأستاذ محمد العزيزي، رئيس تكتل الموظفين النازحين، الذي وصفه بـ"المناضل القدير"، لدوره البارز في الدفاع عن حقوق زملائه وتقديم الدعم اللازم لهم كموظفي دولة.

واختتم المدي حديثه قائلًا: "العدل يقتضي تكريم هؤلاء المسؤولين والدفاع عن حقوق النازحين، فهم يجسدون المعنى الحقيقي لخدمة الناس والوقوف بجانبهم في أوقات المحن".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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