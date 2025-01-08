الكشف عن ما فعله محافظ صنعاء مع الموظفين النازحين! - أخبار كلمتك

أشاد الناشط عبدالكريم المدي بالجهود التي يبذلها اللواء عبدالقوي شريف، محافظ محافظة صنعاء، في دعم الموظفين النازحين المتواجدين في المناطق المحررة وخارج سلطة الحوثيين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس قيم الإنصاف والوفاء.

وقال المدي: "من هذا المبدأ، نثمن تقدير اللواء المناضل عبدالقوي شريف، الذي بذل - بشهادة الكثير من الموظفين - جهودًا عظيمة لدعم الموظفين النازحين الذين تركوا بيوتهم وقراهم حفاظًا على الجمهورية وهروبًا من الإرهاب الحوثي العنصري".

كما وجه تحية إلى مديري الخدمة المدنية والمالية في المحافظات المحررة لدورهم في تسهيل الخدمات وحماية حقوق الموظفين النازحين، مشيدًا بالأستاذ محمد العزيزي، رئيس تكتل الموظفين النازحين، الذي وصفه بـ"المناضل القدير"، لدوره البارز في الدفاع عن حقوق زملائه وتقديم الدعم اللازم لهم كموظفي دولة.

واختتم المدي حديثه قائلًا: "العدل يقتضي تكريم هؤلاء المسؤولين والدفاع عن حقوق النازحين، فهم يجسدون المعنى الحقيقي لخدمة الناس والوقوف بجانبهم في أوقات المحن".