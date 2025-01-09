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شقيقة شهيد. .الكشف عن تفاصيل مؤلمة بشان المرأة التي اثارت الذعر في عدن - أخبار كلمتك

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شقيقة شهيد. .الكشف عن تفاصيل مؤلمة بشان المرأة التي اثارت الذعر في عدن - أخبار كلمتك

شقيقة شهيد. .الكشف عن تفاصيل مؤلمة بشان المرأة التي اثارت الذعر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 12:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال ناشطون: فاطمه كلحي هذه الحرمه الي ينقال عنها مجنونه ومؤذيه وتم اليوم سجنها ونقلها لمستشفى الأمراض العقليه ، هي بنت حافتي " شعب العيدروس كانت من خيرة حريم الشعب فاتحه معلامه في بيتها وتدرس الاطفال وروحها حلوه جداً من حريم عدن " السلى " قلبها ابيض وطيب ولكن 


واضافوا:كان في حياتها شخص هو كفيلها وراعيها لانها كبرت في السن وماتزوجت وهو اخوها " جميل كلحي " استشهد جميل في حرب 2015 وكان من اوائل شهدائنا في بداية الحرب من وقتها وفاطمه على هذا الحال 
واختتموا:
انصدمت وفقدت حسها واهلها تركوها وعاشت في الشارع من يوم استشهاد اخوها ، وفي الاول كانت سته شهور واعيه وسته شهور مجنونه

والان سائت حالتها اكثر ووصلت الى ماهو امامكم !

احزن عليها والله لأني اعرفها 
لكن اسأل الله ان يحميها ويلطف بها ويشفيها يارب

ورحمة الله على بطلنا وشهيدنا " جميل كلحي "

#عدن
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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