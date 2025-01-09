شقيقة شهيد. .الكشف عن تفاصيل مؤلمة بشان المرأة التي اثارت الذعر في عدن - أخبار كلمتك

قال ناشطون: فاطمه كلحي هذه الحرمه الي ينقال عنها مجنونه ومؤذيه وتم اليوم سجنها ونقلها لمستشفى الأمراض العقليه ، هي بنت حافتي " شعب العيدروس كانت من خيرة حريم الشعب فاتحه معلامه في بيتها وتدرس الاطفال وروحها حلوه جداً من حريم عدن " السلى " قلبها ابيض وطيب ولكن



واضافوا:كان في حياتها شخص هو كفيلها وراعيها لانها كبرت في السن وماتزوجت وهو اخوها " جميل كلحي " استشهد جميل في حرب 2015 وكان من اوائل شهدائنا في بداية الحرب من وقتها وفاطمه على هذا الحال

واختتموا:

انصدمت وفقدت حسها واهلها تركوها وعاشت في الشارع من يوم استشهاد اخوها ، وفي الاول كانت سته شهور واعيه وسته شهور مجنونه

والان سائت حالتها اكثر ووصلت الى ماهو امامكم !

احزن عليها والله لأني اعرفها

لكن اسأل الله ان يحميها ويلطف بها ويشفيها يارب

ورحمة الله على بطلنا وشهيدنا " جميل كلحي "

#عدن

