نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:35 مساءً - نجحت قوات حرس الحدود في تنفيذ ضرباتها ضد العناصر الإجرامية والمهربين وإحباط المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية وكافة الأجهزة الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، وضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة، وذلك أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة.

البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية

كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب والتسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من جنسيات مختلفة عبر كافة الحدود المصرية، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وبعض العملات المحلية، والتحفظ على عدد من المتهمين والعربات المستخدمة فى التهريب، وذلك بعد تكثيف أعمال التفتيش على الطرق والممرات المختلفة.

وتواصل قوات حرس الحدود إحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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