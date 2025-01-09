رئيس مجلس القيادة يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً جديداً للبنان - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، هنأه فيها بمناسبة انتخابه، رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة عن خالص تهانيه للرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيساً جديداً للبنان، وتمنياته له بالتوفيق والسداد، وموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق الاستقرار والسلام، والتنمية.

واشاد فخامة الرئيس، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين..معرباً عن ثقته بمستقبلها الواعد في مختلف المجالات.

