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رئيس مجلس القيادة يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً جديداً للبنان - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً جديداً للبنان - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً جديداً للبنان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 03:52 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، هنأه فيها بمناسبة انتخابه، رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة عن خالص تهانيه للرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيساً جديداً للبنان، وتمنياته له بالتوفيق والسداد، وموفور الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني الشقيق الاستقرار والسلام، والتنمية.

واشاد فخامة الرئيس، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين..معرباً عن ثقته بمستقبلها الواعد في مختلف المجالات.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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