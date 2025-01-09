عاجل:بيان من المؤسسة العامة لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

تُناشد المؤسسة العامة لكهرباء عدن مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بسرعة التدخل لتأمين وقود الكهرباء بشكل عاجل، في ظل قرب نفاد المخزون من مادة المازوت والذي يكفي فقط لتشغيل محطة المنصورة لـ 72 ساعة قادمة.

إن محطة المنصورة، التي تُعد مركز الأحمال الرئيسي في المدينة، مهددة بالتوقف التام، ومع خروج المحطة، سيتعذر حتى الاستفادة من توليد محطة الطاقة الشمسية مما سيؤدي إلى انقطاع كلي للكهرباء عن عدن والمناطق المجاورة.

أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن تحذر من أن التأخير في توفير كميّات إسعافية من الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية وخدمية، وتوقف الخدمات الحيوية تماماً وتعطيل الحياة اليومية، حتى مع انخفاض الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء، حيث تظل خدمة الكهرباء ضرورة لتشغيل المرافق الخدمية الأساسية وضمان استقرار حياة المواطنين.

وإذ تأسف المؤسسة للمواطنين عن زيادة ساعات الانقطاعات خلال الفترة الأخيرة، كما أن الإنطفاء الكلي المرتقب هو أمر خارج عن إرادتها تماماً، نتيجة غياب الجهات المعنية عن توفير الوقود، رغم المخاطبات الرسمية المتكررة التي وجهتها المؤسسة دون أي استجابة تُذكر.

اعلام كهرباء عدن

الخميس / 9 يناير 2025م

الساعة الرابعة مساءً