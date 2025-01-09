الانتقالي يعلن موقفه من قضايا الفساد - أخبار كلمتك

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس ورؤساء الهيئات المساعدة.

استعرضت الهيئة نتائج نزولات فرق التواصل التي كُلّفت من عيدروس الزُبيدي بزيارة محافظات الجنوب لتقييم الأوضاع الاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، والاطلاع على الأداء التنظيمي للهيئات التنفيذية. وأشادت الهيئة بجهود الفرق في رصد تحديات المواطنين، وتقديم مقترحات لتحسين الخدمات المعيشية وتعزيز الأداء التنظيمي.

كما أكدت الهيئة على أهمية الحوارات التي أجرتها الفرق مع مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز الشراكة مع المواطنين وتُرسخ مبادئ المجلس في تحقيق تطلعات الجنوب في استعادة دولته الفدرالية.

من جهة أخرى، أشادت الهيئة بالجهود المبذولة من قبل عيدروس الزُبيدي ونائباه، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتمكين أبناء الجنوب من الاستفادة من مواردهم لتحقيق العدالة والتنمية.

وفي سياق مناقشة مكافحة الفساد، أكدت الهيئة على ضرورة أن تكون العملية شاملة وغير انتقائية، مع منح السلطات القضائية استقلالية لضمان نزاهة وفاعلية الإجراءات القانونية.

اختتمت الهيئة اجتماعها بإقرار عدد من التكليفات المرتبطة بالقضايا المطروحة، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع السابق.

