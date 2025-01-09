تفاصيل قضية مقتل أكرم اليافعي بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 02:47 صباحاً - عقدت محكمة دار سعد الابتدائية جلستها الثالثة صباح الأربعاء، الموافق 8 يناير 2025، في قاعة مبنى محكمة الاستئناف بصيرة، للنظر في قضية مقتل أكرم محسن اليافعي.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي محمد مثنى ناجي العبدي، بحضور عضو النيابة أديب الدعفلي، وأمين السر إيهاب عبد الله. كما حضر اثنان من المتهمين مرتديين زي السجن الأزرق، إلى جانب أولياء دم المجني عليه، ممثلهم بالحضور نصر سالم محسن اليافعي (شقيق المجني عليه) وصالح العامري (محامي أولياء الدم)، بالإضافة إلى محامي المتهمين، عارف الحالمي.

واستعرضت المحكمة خلال الجلسة القرار السابق المتعلق بتكليف النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات.

وعند سؤال المحكمة للنيابة عن الأدلة، أفادت النيابة بأنها تستند إلى اعتراف المتهمين وشهادة الشهود، وطلبت مزيداً من الوقت لإحضار الشهود، مستعرضة إفادة المتهمين ضمن محاضر الاستدلال.

وواجهت المحكمة أحد المتهمين بأقواله في محاضر التحقيقات ، إلا أنه أنكرها خلال الجلسة.

من جانبه، طالب محامي أولياء الدم بإحضار بقية المتهمين، وعددهم خمسة، مشيراً إلى أن بعضهم سبق أن اعترف بالجريمة.

كما اعترض المحامي على قرار النيابة العامة باستبعاد بقية المتهمين، واصفاً بقية المتهمين بالتواطؤ بالجريمة، وهو ما أثبته القاضي في محضر الجلسة بناءً على طلب المحامي.

الى ذلك طلبت النيابة العامة من المحكمة منحها وقتاً إضافياً للرد على طعن محامي أولياء الدم، إلا أن محامي المتهمين اعترض، مطالباً بمواصلة سير التقاضي في القضية.

بدوره، أكد محامي أولياء الدم ضرورة ضم باقي المتهمين إلى القضية وتقديمهم للعدالة، معترضاً على قرار الإفراج عنهم.

وفي ختام الجلسة، أفادت النيابة العامة باعتراضها على طعن محامي أولياء الدم القاضي بالإفراج عن بعض المتهمين، وطالبت بمواصلة السير في إجراءات الدعوى.

بناءً على ذلك، قررت المحكمة تكليف النيابة العامة مرة أخرى بإحضار أدلة الإثبات والشهود، وتأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء، 29 يناير 2025.

خلال انعقاد الجلسة، تجمع عدد من المواطنين المتضامنين مع أولياء دم المجني عليه أمام محكمة صيرة، رافعين لافتات تطالب بالقصاص.

يُذكر أن المحكمة شددت على الصحفيين بعدم التطرق إلى أدق التفاصيل أثناء تغطية القضية و الاكتفاء بالخبر العام، كما وسمحت المحكمة للصحفيين بالتصوير.

رعد الريمي