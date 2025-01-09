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مشاهير العرب - «أستاذة لا مثيل لها».. طارق الشناوي ناعيا ليلى رستم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أستاذة لا مثيل لها».. طارق الشناوي ناعيا ليلى رستم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أستاذة لا مثيل لها».. طارق الشناوي ناعيا ليلى رستم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:51 مساءً - نعى الناقد الفني طارق الشناوي، الإعلامية ليلي رستم التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم، الخميس، عن عمر نناهز الـ 87 عاما.

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «ودعتنا الإعلامية القديرة ليلى رستم، كانت أستاذة لا مثيل لها في حضورها وثقافتها وشياكتها جمعت بين جمال العقل وجمال الملامح، وقبل كل ذلك حضور استثنائي، أتمنى أن تقدم المهرجانات التليفزيونية جائزة تحمل اسمها، هذا ليس تكريما لـ ليلى رستم بقدر ما هو تكريم لمن يحمل جائزة عليها توقيع ليلى رستم».

وفاة ليلي رستم

ورحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 87 عاماً، والتي تعد واحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون المصري.

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عاما

وأعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامية ليلي رستم، ابنة شقيق الفنان الراحل زكي رستم والمهندس الراحل عبد الحميد بك رستم.

وكتب البلك عبر حسابه عبر حسابه بموقع فيس بوك، «البقاء لله.. وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم».

الوطنية للإعلام تنعي الإعلامية ليلى رستم

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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