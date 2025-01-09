خلافات بين أحمد داود وزوجته ضمن أحداث مسلسل "الشرنقة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:20 مساءً - يخوض الفنان أحمد داود السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل “الشرنقة” الذي تعاقد عليه مؤخرًا.

الفنان أحمد داود

ويعقد الفنان أحمد داود جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمود عبدالتواب "توبة"، والسيناريست عمرو سمير عاطف لمناقشة الخطوط العريضة للعمل.

أحداث مسلسل الشرنقة

وتشارك في بطولة العمل الفنانة مريم الخشت التي تلعب دور زوجته، ويحدث بينهما خلافات خلال أحداث العمل.

ويجسد أحمد داود خلال أحداث مسلسل الشرنقة دور محاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال.

ويتكون مسلسل الشرنقة من 15 حلقة فقط، ويعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابة حلقاته بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بالعمل.

أبطال مسلسل الشرنقة

وضمت القائمة المبدئية لأبطال مسلسل الشرنقة كلًا من أحمد داود ومريم الخشت، وياسر عزت، وصبرى فواز، وعمرو وهبة وعلى الطيب، وآخرون، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة.

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