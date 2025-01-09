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اليافعي :هذا هو الطريق الآمن لحل القضية الجنوبية - أخبار كلمتك

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اليافعي :هذا هو الطريق الآمن لحل القضية الجنوبية - أخبار كلمتك

اليافعي :هذا هو الطريق الآمن لحل القضية الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 09:02 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏الطريق الآمن لحل القضية الجنوبية هو الهدف الذي نتفق جميعًا على دعمه، لكن بشرط أن يكون هذا الطريق آمنًا للجميع دون استثناء. أما تعدد المسارات بحيث يكون هناك طريق آمن للقيادات بينما يُترك المواطن لمواجهة طريق شائك وصعب، فهذا أمر غير عادل ولا يمكن اعتباره جزءًا من مفهوم الطريق الآمن بأي شكل من الأشكال.

واضاف بأنه من الضروري تقييم الخيارات المتاحة بدقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل مرحلة زمنية متطلباتها وخياراتها التي يجب أن تتماشى مع الواقع ومتطلبات العدالة للجميع. 

واختتم: وفي عالم السياسة، ما كان صالحًا بالأمس قد لا يكون صالحًا اليوم، فالتغيرات السياسية والاقتصادية تفرض إعادة النظر في الخيارات والاستراتيجيات بما يتوافق مع المستجدات ويحقق المصلحة العامة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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