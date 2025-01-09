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السيسي يهنئ جوزيف عون ويؤكد إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد - أخبار كلمتك

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السيسي يهنئ جوزيف عون ويؤكد إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد - أخبار كلمتك

السيسي يهنئ جوزيف عون ويؤكد إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:11 مساءً - الخميس 09/يناير/2025 - 07:59 م 1/9/2025 7:59:38 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس اللبناني "جوزيف عون".
 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه التهنئة الحارة إلى الرئيس اللبناني على انتخابه، مؤكدًا إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن تطلعه للقائه قريبًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر ستظل دائمًا داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
ومن جانبه، ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشددًا على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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