مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يزور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في منزله ((صور) - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يزور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في منزله ((صور) - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جوزيف عون يثمن الدور المصري الداعم والمساند للبنان ويشدد على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جوزيف عون يثمن الدور المصري الداعم والمساند للبنان ويشدد على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين - أخبار كلمتك

جوزيف عون يثمن الدور المصري الداعم والمساند للبنان ويشدد على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:31 مساءً - الخميس 09/يناير/2025 - 08:15 م 1/9/2025 8:15:19 PM

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون، كلمتك
ads

ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشددًا على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.


أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس اللبناني "جوزيف عون".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة الحارة إلى الرئيس اللبناني على انتخابه، مؤكدًا إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق، معربًا عن تطلعه للقائه قريبًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر ستظل دائمًا داعمة للبنان الشقيق وسيادته، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة وكافة سبل الدعم الممكنة للبنان بما يضمن استقراره، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات، وبحيث يبدأ لبنان مرحلة جديدة ينعم فيها بالأمن والاستقرار.
ومن جانبه، ثمن الرئيس اللبناني الدور المصري الداعم والمساند للبنان وشعبه، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين، ومشددًا على حرصه على تعزيز الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مصر للطيران تنقل 10.3 مليون راكب خلال 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق