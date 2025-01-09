شاهد ما سيحدث للرياح خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

أصدرت الجهات المختصة تقريرًا مفصلاً يوضح اتجاهات الرياح ليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025، في مختلف المحافظات اليمنية. ويشمل التقرير رصدًا دقيقًا لحركة الرياح على مدار الساعة، بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

صنعاء: تشهد الرياح اتجاهات شرقية في الساعات الأولى من الصباح، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية بحلول فترة الظهر.

عدن: تسود الرياح الجنوبية طوال اليوم مع استقرار واضح في اتجاهها.

تعز: تتنوع الرياح بين الشرقية والغربية مع ملاحظة تغير ملحوظ خلال فترة النهار.

المكلا: الرياح الجنوبية هي المسيطرة، مما يشير إلى أجواء مستقرة نسبيًا.

الحديدة: يتغير اتجاه الرياح بين الغربية والجنوبية خلال اليوم.