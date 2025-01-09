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شاهد ما سيحدث للرياح خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

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شاهد ما سيحدث للرياح خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

شاهد ما سيحدث للرياح خلال الساعات القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 07:13 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت الجهات المختصة تقريرًا مفصلاً يوضح اتجاهات الرياح ليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025، في مختلف المحافظات اليمنية. ويشمل التقرير رصدًا دقيقًا لحركة الرياح على مدار الساعة، بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

صنعاء: تشهد الرياح اتجاهات شرقية في الساعات الأولى من الصباح، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية بحلول فترة الظهر.
عدن: تسود الرياح الجنوبية طوال اليوم مع استقرار واضح في اتجاهها.
تعز: تتنوع الرياح بين الشرقية والغربية مع ملاحظة تغير ملحوظ خلال فترة النهار.
المكلا: الرياح الجنوبية هي المسيطرة، مما يشير إلى أجواء مستقرة نسبيًا.
الحديدة: يتغير اتجاه الرياح بين الغربية والجنوبية خلال اليوم.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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