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العميد طارق صالح يهنىء لبنان بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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العميد طارق صالح يهنىء لبنان بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

العميد طارق صالح يهنىء لبنان بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 07:38 مساءً - كلمتك/خاص

هنأ العميد طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشعب اللبناني الشقيق ودولته بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وأكد العميد صالح أن هذه الخطوة تمثل بداية واعدة لإعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وأشار العميد طارق في تغريدة له إلى أن لبنان عاش عقوداً من الزمن تحت وطأة نظام الوصاية الإيرانية والعدوان الإسرائيلي، اللذين عملا معاً على تقويض أركان الدولة اللبنانية وهدم مصالحها.

واختتم العميد تهنئته بالتأكيد على تمنياته للبنان بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيداً بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز الأزمات واستعادة دوره الفاعل في المنطقة والعالم.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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