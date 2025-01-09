العميد طارق صالح يهنىء لبنان بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

هنأ العميد طارق محمد صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، الشعب اللبناني الشقيق ودولته بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. وأكد العميد صالح أن هذه الخطوة تمثل بداية واعدة لإعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وأشار العميد طارق في تغريدة له إلى أن لبنان عاش عقوداً من الزمن تحت وطأة نظام الوصاية الإيرانية والعدوان الإسرائيلي، اللذين عملا معاً على تقويض أركان الدولة اللبنانية وهدم مصالحها.

واختتم العميد تهنئته بالتأكيد على تمنياته للبنان بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيداً بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز الأزمات واستعادة دوره الفاعل في المنطقة والعالم.