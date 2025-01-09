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الحوثيون يرتكبون مجزرة مروعة اليوم وعلاقة هذه الدولة بالامر(صراخ مدوي) - أخبار كلمتك

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الحوثيون يرتكبون مجزرة مروعة اليوم وعلاقة هذه الدولة بالامر(صراخ مدوي) - أخبار كلمتك

الحوثيون يرتكبون مجزرة مروعة اليوم وعلاقة هذه الدولة بالامر(صراخ مدوي) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 07:58 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد الصحفي أحمد اليفرسي بشدة الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في منطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء، حيث وثقت مقاطع فيديو قيام الحوثيين بتفجير مسجد وقصف منازل المدنيين، رغم وجود أطفال ونساء داخلها.

وأشار اليفرسي إلى أن هذه الجرائم تعكس السلوك الإجرامي للحوثيين الذي يوازي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحوثيين مستمرون في استخدام العنف ضد الشعب اليمني منذ أكثر من عشرين عامًا، دون أي رادع.

وأوضح أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لا يزال في صنعاء يحاول فرض واقع سياسي يمنح الحوثيين شرعية كحكام لما تحت أيديهم، وسط دعم قوى دولية تمنع أي تحرك عسكري ضدهم.

واتهم اليفرسي بعض الأطراف الإقليمية والدولية بتأييد الحوثيين، مما يساهم في استمرار معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب.

واختتم اليفرسي تصريحه بتفاؤله بأن اليمن ستتطهر قريبًا من هذه الجماعة الطائفية الإجرامية، على غرار ما حدث في بعض المناطق الأخرى التي نجحت في التخلص من الطائفية والعدوان.

https://x.com/i/status/1877407920104558693

https://x.com/i/status/1877407920104558693

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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