الحوثيون يرتكبون مجزرة مروعة اليوم وعلاقة هذه الدولة بالامر(صراخ مدوي) - أخبار كلمتك

انتقد الصحفي أحمد اليفرسي بشدة الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في منطقة قيفة برداع بمحافظة البيضاء، حيث وثقت مقاطع فيديو قيام الحوثيين بتفجير مسجد وقصف منازل المدنيين، رغم وجود أطفال ونساء داخلها.

وأشار اليفرسي إلى أن هذه الجرائم تعكس السلوك الإجرامي للحوثيين الذي يوازي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحوثيين مستمرون في استخدام العنف ضد الشعب اليمني منذ أكثر من عشرين عامًا، دون أي رادع.

وأوضح أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لا يزال في صنعاء يحاول فرض واقع سياسي يمنح الحوثيين شرعية كحكام لما تحت أيديهم، وسط دعم قوى دولية تمنع أي تحرك عسكري ضدهم.

واتهم اليفرسي بعض الأطراف الإقليمية والدولية بتأييد الحوثيين، مما يساهم في استمرار معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب.

واختتم اليفرسي تصريحه بتفاؤله بأن اليمن ستتطهر قريبًا من هذه الجماعة الطائفية الإجرامية، على غرار ما حدث في بعض المناطق الأخرى التي نجحت في التخلص من الطائفية والعدوان.

https://x.com/i/status/1877407920104558693

https://x.com/i/status/1877407920104558693