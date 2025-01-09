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تفاصيل وموعد عرض أول مسلسل أمريكي من إنتاج مصري (صور) - أخبار كلمتك

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تفاصيل وموعد عرض أول مسلسل أمريكي من إنتاج مصري (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل وموعد عرض أول مسلسل أمريكي من إنتاج مصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:01 مساءً - تستعد المنتجة آلاء لاشين لطرح أحدث أعمالها الدرامية والتي تعد أول إنتاج مصري لمسلسل أمريكي، ومن المقرر عرض المسلسل “لاف مي تو تايمز " love me two times، يوم 10 يناير المقبل 2025 وسيتم عرضه على منصة "reel short”.

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أول مسلسل أمريكي إنتاج مصري 

وأكدت آلاء لاشين أنه تم الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، حيث بدأ تصويره في شهر نوفمبر الماضي واستمر تصويره لمدة شهر.

والمسلسل من إنتاج انتاج آلاء لاشين "ah media "production، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، ومن ‎بطولة جاريد هاربر "jarred harper" , سامي راي "Sammie ray"، كريستا هيدينز "Krista hedin"، ريك شيبرد "Rick shepherd"، فيليشا كوبر "Felisha cooper"، وإخراج سارانج شارما "sarang Sharma".

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جدير بالذكر أنه انتهت المنتجة آلاء لاشين من تصوير فيلم "قصر الباشا" وتنتظر عرضه في دور العرض السينمائية، وفيلم "قصر الباشا" يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ومن  إنتاج آلاء لاشين. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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