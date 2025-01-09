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لاعب مانشستر يونايتد يقرأ القرآن في حضور مشاري العفاسي (فيديو) - أخبار كلمتك

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لاعب مانشستر يونايتد يقرأ القرآن في حضور مشاري العفاسي (فيديو) - أخبار كلمتك

لاعب مانشستر يونايتد يقرأ القرآن في حضور مشاري العفاسي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:06 مساءً - قام لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشاب أمير إبراجيموف، بتلاوة القرآن الكريم على مسامع الشيخ مشاري راشد العفاسي، في فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لاعب مانشستر يونايتد يتلو القرآن في تواجد مشاري العفاسي

ونشر مشاري العفاسي فيديو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ظهر فيه وهو يجلس بجوار اللاعب الشاب أمير إبراجيموف.

أمير إبراجيموف قام بتلاوة آيات من سورة الفرقان على مسامع الشيخ مشاري العفاسي، في أثناء زيارة الأخير لمدينة مانشستر.

من هو أمير إبراجيموف لاعب مانشستر يونايتد؟

يذكر أن إبراجيموف أصبح مشهورًا للمرة الأولى بسبب تلاوته للقرآن الكريم في مركز "ترافورد سنتر" في مارس 2023.

إبراجيموف من أصول روسية، وبدأ مسيرته في أكاديمية شيفيلد يونايتد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد خلال عامين فقط.

وأظهر إبراجيموف مستوى مذهلًا لدرجة أن النادي منحه عقدًا ما قبل المنحة الدراسية عندما كان عمره 14 عامًا فقط.

وفي العمر نفسه، كان يشارك مع فريق تحت 18 عامًا، وبلغت أبرز لحظاته عندما سجل هدف الفوز لفريق تحت 16 عامًا ضد ليفربول، ثم شارك مع فريق تحت 18 عامًا في اليوم نفسه ضد الخصم ذاته.

وتدرب إبراجيموف مع الفريق الأول في أبريل 2023، بعد وقت قصير من بلوغه 15 عامًا، ويمكن القول إن صغر سنه فقط هو ما منع مشاركته مع الفريق الأول حتى ذلك الوقت.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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