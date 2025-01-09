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صدمة في الهلال السعودي بعد تحديد مدة غياب ميتروفيتش - أخبار كلمتك

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صدمة في الهلال السعودي بعد تحديد مدة غياب ميتروفيتش - أخبار كلمتك

صدمة في الهلال السعودي بعد تحديد مدة غياب ميتروفيتش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:46 مساءً - تلقى الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، صدمة قوية متمثلة في مدة غياب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة اتحاد جدة، مساء الثلاثاء الماضي، في ربع نهائي كأس الملك.

ميتروفيتش خرج مصابا بعد 10 دقائق فقط من المباراة، التي خسرها الهلال بركلات الترجيح (1-3)، حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي (2-2).

مدة غياب ميتروفيتش عن الهلال السعودي

وأعلن الهلال، اليوم الخميس، عن إصابة ميتروفيتش في العضلة الخلفية، وغيابه عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، من أجل الخضوع للعلاج والتأهيل.

وبالتالي، فإن المهاجم الصربي سيغيب عن مباريات فريقه حتى نهاية الشهر الجاري، الذي سيشهد خوض الهلال 5 مواجهات في الدوري السعودي.

المباراة الأولى ستكون ضد العروبة، بعد غد السبت بالجولة 14، ثم الفتح في الأسبوع 15 من الدوري، يوم 16 من الشهر الجاري.

كذلك، سيغيب المحترف الصربي عن مباراة الوحدة في الجولة 16، يوم 21 من الشهر ذاته، بالإضافة لمباراة القادسية في الأسبوع التالي يوم 27.

فضلا عن مباراة الأخدود في الجولة 18، المقرر إقامتها يوم 31 يناير الجاري.

ومن الممكن أن يعود ميتروفيتش بصورة أسرع، حسب قدرته على التعافي من إصابة العضلة الخلفية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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