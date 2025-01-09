الرياضة - 06:32 - الشرطة تتحفظ على مجدى عبد الغني في المهندسين.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:32 مساءً - تحفظت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة الدقي بالجيزة، على لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، مجدى عبد الغني.

كان قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة المكلفة بتأمين ميدان مصطفي محمود بالمهندسين، مفادها باستيقاف كابتن مجدى عبد الغني لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، كونه يقود سيارة بدون لوحات وبدون تراخيص.

القوات تحفظت على اللاعب والسيارة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.