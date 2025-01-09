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وزير الاقتصاد اللبناني عن انتخاب جوزيف عون رئيسا: "بلدنا فتح صفحة جديدة" - أخبار كلمتك

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وزير الاقتصاد اللبناني عن انتخاب جوزيف عون رئيسا: "بلدنا فتح صفحة جديدة" - أخبار كلمتك

وزير الاقتصاد اللبناني عن انتخاب جوزيف عون رئيسا: "بلدنا فتح صفحة جديدة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:06 مساءً - لبنان، قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إنّه توقع قبل الجولة الثانية لانتخاب الرئيس اللبناني أن العماد جوزيف عون سينجح، وأن يحصل على أكثر من 100 صوت.

 

فتح صفحة جديدة في لبنان

وتابع: "اليوم لبنان فتح صفحة جديدة، وبدأ الانتقال من المجهول إلى ضفة الأمان، وكل هذا في الشق الاقتصادي، فقد نتجت الأزمة الاقتصادية عن عقود طويلة من الفساد وعدم الوضوح أو عدم وجود رؤية اقتصادية للبلد".

 

اتفاق وطني بين الأحزاب السياسية في لبنان


وأضاف "سلام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حدث اتفاق وطني بين جميع الأحزاب السياسية لما فيه مصلحة لبنان، ونال جوزيف عون أكثر من 90 صوتا، وهذه الأصوات جاءت بعد النتائج الأولى التي حصل فيها على 71 صوتا، وهي لمجموعة نواب الثنائي الشيعي وبعض النواب المستقلين الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى للعماد جوزيف عون".


وتابع: "النتيجة تعكس اتفاقا حقيقيا بين الفرقاء اللبنانيين على هذه الشخصية الوطنية، فهو رجل دولة نال الثقة أمام العالم كله ولكل مَن كان ينظر عن كثب إلى ما ستقوم به الدولة اللبنانية خلال جلسة الانتخاب، ومن ثم، فإن ما قام به كان نجاحا إيجابيا للبنان والشعب اللبناني".

 

أول تعليق للرئيس اللبناني بعد انتخابه

وقال رئيس الجمهورية اللبناني الجديد، جوزيف عون، في خطاب القسم: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا وهو أعظم وسام أناله".
وأشار إلى أن "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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