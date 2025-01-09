تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

91.6 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تفاصيل مؤلمة عن المراة التي تسببت بحالة ذعر في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل مؤلمة عن المراة التي تسببت بحالة ذعر في عدن - أخبار كلمتك

تفاصيل مؤلمة عن المراة التي تسببت بحالة ذعر في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 03:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي كرم باحشوان:فاطمة كلحي "عتاب" كانت من أطيب الناس، وجهها دايم بشوش وكلامها طيب، ومواقفها ما تنساها، دايم جنب أي حد يحتاجها. لكن للأسف، بعد استشهاد أخوها عام 2015، حالتها النفسية تدهورت وأثرت على حياتها بشكل كبير. أكيد كثير منكم شافها وعارف حالتها الحين.  

واضاف:أنا شخصيًا حاولت أكثر من مرة أجلس معها وأتكلم، لكن كانت ترفض تتجاوب، وتطلع بأعمال شغب وما تريد حتى دقيقة من الحوار. حاولت أعرف وين تسكن أو مكانها، لكن بصراحة كانت المهمة صعبة جدًا.  

واختتم:الشي اللي نتمناه اليوم إن فاطمة تلقى الرعاية اللي تحتاجها، وأفضل مكان لها حالياً هو المصلحة النفسية. نتمنى إنها تتعالج وترجع لنا مثل ما نعرفها: روحها طيبة ووجهها بشوش، وفاطمة اللي كانت دايم مع الناس وفي مواقفها الجدعة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

حادث مروع ينهي حياة شاب في حضرموت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق