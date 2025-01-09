تفاصيل مؤلمة عن المراة التي تسببت بحالة ذعر في عدن - أخبار كلمتك

قال الاعلامي كرم باحشوان:فاطمة كلحي "عتاب" كانت من أطيب الناس، وجهها دايم بشوش وكلامها طيب، ومواقفها ما تنساها، دايم جنب أي حد يحتاجها. لكن للأسف، بعد استشهاد أخوها عام 2015، حالتها النفسية تدهورت وأثرت على حياتها بشكل كبير. أكيد كثير منكم شافها وعارف حالتها الحين.

واضاف:أنا شخصيًا حاولت أكثر من مرة أجلس معها وأتكلم، لكن كانت ترفض تتجاوب، وتطلع بأعمال شغب وما تريد حتى دقيقة من الحوار. حاولت أعرف وين تسكن أو مكانها، لكن بصراحة كانت المهمة صعبة جدًا.

واختتم:الشي اللي نتمناه اليوم إن فاطمة تلقى الرعاية اللي تحتاجها، وأفضل مكان لها حالياً هو المصلحة النفسية. نتمنى إنها تتعالج وترجع لنا مثل ما نعرفها: روحها طيبة ووجهها بشوش، وفاطمة اللي كانت دايم مع الناس وفي مواقفها الجدعة.