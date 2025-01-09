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جيش الاحتلال يزعم: السلطة الفلسطينية سلمتنا أسلحة ضبطتها بجنين - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يزعم: السلطة الفلسطينية سلمتنا أسلحة ضبطتها بجنين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يزعم: السلطة الفلسطينية سلمتنا أسلحة ضبطتها بجنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:05 مساءً - زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سلمت جيش الاحتلال صاروخ آر بي جي وقاذفة، بعد ضبطهما بالعملية في جنين. 

عملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين 

وادعى جيش الاحتلال في بيانه: "تسليم الصاروخ جاء بعد نشر مقطع مصور يظهر أجهزة الأمن تستخدم آر بي جي بالعملية في جنين". 

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا. 

واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما. 

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين. 

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد". 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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