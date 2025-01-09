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مصرع وإصابة 22 شخصا بسبب العواصف الثلجية في فرنسا - أخبار كلمتك

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مصرع وإصابة 22 شخصا بسبب العواصف الثلجية في فرنسا - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 22 شخصا بسبب العواصف الثلجية في فرنسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 04:50 مساءً - أعلنت السلطات الفرنسية، مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين، بسبب موجة البرد التي جلبت معها الثلوج والجليد في شمال البلاد.

مصرع شخصين جراء العواصف الثلجية في فرنسا 

وقالت السلطات الفرنسية في بيان اليوم الخميس: "إن أحد المتوفين انزلق على رصيف واصطدمت رأسه به بعنف، وعثر على الشخص الآخر متوفيا في بلدة فالنسيان".

 

وأوضحت السلطات الفرنسية في بيانها أنه تم استدعاء خدمات الإنقاذ لمواجهة الحوادث المرورية وسقوط الأشخاص في الثلوج والجليد، وأيضا الفيضانات وحالات الطوارئ الأخرى.

وضرب الطقس الجليدي المنطقة (شمال فرنسا) لأول مرة أمس الأربعاء.

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في فرنسا 

والشهر الماضي، انقطعت إمدادات الكهرباء عن نحو 18 ألف منزل في فرنسا، لا سيما في النورماندي وباي دو لا لوار، بعد مرور العاصفة كايتانو.

ويرجع سبب  انقطاع الكهرباء عن المنازل، إلى الرياح العنيفة وتساقط الثلوج، التي عطلت أيضًا حركة القطارات والمطارات، وتوقف نشاط المتاجر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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