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إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اعرف السبب - أخبار كلمتك

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إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اعرف السبب - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، اعرف السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 05:00 مساءً - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من خلال لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية تجربة محاكاة لإخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة في إطار استعدادات مواجهة الأزمات والكوارث.
 

محاكاة على أرض الواقع لأزمات وكوارث محتملة الحدوث

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جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لأحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة  باتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة في حاله الطوارئ والأزمات وذلك من خلال تنفيذ سيناريوهات تمثل محاكاة على أرض الواقع لأزمات وكوارث محتملة الحدوث.

وأشار الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى أن محاكاة إخلاء مبنى المديرية يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المديرية لتدريب العاملين على كيفية التصرف السليم والمنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ حفاظًا على سلامتهم ورفع درجة الوعي والإستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
 

ولفت إلى أنه تم اجراء تجربة المحاكاة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا حيث تم إخلاء جميع العاملين والزائرين بالمبنى، مضيفًا أنه تم عقب الإخلاء إعطاء تعليمات لعدد من  العاملين بضرورة الإلتزام بالضوابط أثناء الإخلاء حفاظًا على سلامتهم ونقل الصورة والخبرة كاملة إلى ذويهم تحسبا ًلأي طارئ  .

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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