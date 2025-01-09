درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الخميس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 08:17 صباحاً - كلمتك/ خاص
صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 04°)
عدن (العظمى 29°- الصغرى 23°)
صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 04°)
تعز (العظمى 27° - الصغرى 12°)
الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 21°)
ذمار (العظمى 23° - الصغرى 03°)
مأرب (العظمى 27° - الصغرى 12°)
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 04°)
المحويت (العظمى 22°- الصغرى 11°)
عمران (العظمى 25° - الصغرى 03°)
عدن (العظمى 29°- الصغرى 23°)
المكلا (العظمى 29° - الصغرى 20°)
سيئون (العظمى 27° - الصغرى 11°)
عتق (العظمى 27° - الصغرى 11°)
الغيضة (العظمى 28° - الصغرى 19°)
سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 17°)
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