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درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الخميس - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الخميس - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المحافظات اليمنية صباح الخميس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 08:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 04°)
 
تعز (العظمى 27° - الصغرى 12°)
 
الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 21°)
 
ذمار (العظمى 23° - الصغرى 03°)
 
مأرب (العظمى 27° - الصغرى 12°)
 
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 04°)
 
المحويت (العظمى 22°- الصغرى 11°)
 
عمران (العظمى 25° - الصغرى 03°)

عدن (العظمى 29°- الصغرى 23°)
 
المكلا (العظمى 29° - الصغرى 20°)
 
سيئون (العظمى 27° - الصغرى 11°)
 
عتق (العظمى 27° - الصغرى 11°)
 
الغيضة (العظمى 28° - الصغرى 19°)
 
سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 17°)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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