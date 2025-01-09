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زعيم الحوثيين يفجرها ويوجه رسالة نارية لهذه الدولة: الحرب مفتوحة - أخبار كلمتك

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زعيم الحوثيين يفجرها ويوجه رسالة نارية لهذه الدولة: الحرب مفتوحة - أخبار كلمتك

زعيم الحوثيين يفجرها ويوجه رسالة نارية لهذه الدولة: الحرب مفتوحة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 06:53 مساءً - كلمتك/خاص

كشف زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمواجهات القوات المسلحة اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، واصفاً الإنجاز الأمريكي خلال تلك المواجهة بـ"التكتيكي".

وأوضح الحوثي، في كلمة ألقاها اليوم، أن القوات اليمنية استهدفت حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، ما دفعها إلى التراجع سريعاً والهروب باتجاه شمال البحر الأحمر، مصطحبة معها الطائرات الحربية التي كانت أقلعت من على متنها. واعتبر الحوثي أن "هذا السلوك يعكس حالة الخوف والارتباك التي أصابت القوات الأمريكية".

وفي سياق آخر، تحدث الحوثي عن العمليات العسكرية اليمنية لدعم غزة، مؤكداً استمرار الهجمات بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية في عمق الأراضي المحتلة. وأوضح أن العمليات استهدفت مناطق مثل يافا وعسقلان ومحطات كهرباء فرعية، بما في ذلك محطة "أوروت رابين" جنوب حيفا.

وأشار الحوثي إلى أن هذه العمليات أسهمت في حالة من الرعب والهلع لدى الإسرائيليين، حيث أُطلقت صفارات الإنذار في أكثر من 234 مدينة وبلدة، مما أجبر نصف المستوطنين اليهود على الهروب إلى الملاجئ.

وأضاف أن فشل إسرائيل في التصدي للصواريخ اليمنية انعكس على اقتصادها، حيث اضطر العدو الإسرائيلي إلى رفع الأسعار بشكل كبير نتيجة الخسائر الاقتصادية المتزايدة.

واختتم الحوثي حديثه بالإشادة بـ"إنجازات" القوات اليمنية، معتبراً أن تأثيرها يتجاوز الميدان العسكري إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة حالة الاضطراب في صفوف العدو.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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