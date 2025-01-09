زعيم الحوثيين يفجرها ويوجه رسالة نارية لهذه الدولة: الحرب مفتوحة - أخبار كلمتك

كشف زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمواجهات القوات المسلحة اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، واصفاً الإنجاز الأمريكي خلال تلك المواجهة بـ"التكتيكي".

وأوضح الحوثي، في كلمة ألقاها اليوم، أن القوات اليمنية استهدفت حاملة الطائرات "ترومان" بالصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، ما دفعها إلى التراجع سريعاً والهروب باتجاه شمال البحر الأحمر، مصطحبة معها الطائرات الحربية التي كانت أقلعت من على متنها. واعتبر الحوثي أن "هذا السلوك يعكس حالة الخوف والارتباك التي أصابت القوات الأمريكية".

وفي سياق آخر، تحدث الحوثي عن العمليات العسكرية اليمنية لدعم غزة، مؤكداً استمرار الهجمات بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية في عمق الأراضي المحتلة. وأوضح أن العمليات استهدفت مناطق مثل يافا وعسقلان ومحطات كهرباء فرعية، بما في ذلك محطة "أوروت رابين" جنوب حيفا.

وأشار الحوثي إلى أن هذه العمليات أسهمت في حالة من الرعب والهلع لدى الإسرائيليين، حيث أُطلقت صفارات الإنذار في أكثر من 234 مدينة وبلدة، مما أجبر نصف المستوطنين اليهود على الهروب إلى الملاجئ.

وأضاف أن فشل إسرائيل في التصدي للصواريخ اليمنية انعكس على اقتصادها، حيث اضطر العدو الإسرائيلي إلى رفع الأسعار بشكل كبير نتيجة الخسائر الاقتصادية المتزايدة.

واختتم الحوثي حديثه بالإشادة بـ"إنجازات" القوات اليمنية، معتبراً أن تأثيرها يتجاوز الميدان العسكري إلى إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة حالة الاضطراب في صفوف العدو.