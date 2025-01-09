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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد وزير الإسكان، التأكيد أن اجتماع اليوم جاء لمتابعة ما تم من جهود في تحسين منظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها بالمنظومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الأخيرة للمحافظة بمراجعة كافة محطات الصرف الصحي بها عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين.

جانب من اجتماع اليوم

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي وُضعت لتحسين جودة منظومة الصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم استعراض موقف أعمال الصيانة وإصلاح الطلمبات والمحابس في محطات رفع الصرف الصحي بالإضافة إلى تطهير البيارات في المحافظة، حيث تم التأكيد على تلافي عدد كبير من الملاحظات التي تم رصدها واستكمال كافة الأعمال تباعًا.

وتناول الاجتماع، تفاصيل منظومة الصرف في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تنقسم إلى جزءين: المنطقة الصناعية القديمة بمساحة 214 فدانا، والمنطقة الجديدة بمساحة 256 فدانا، وبها عدد 2 محطة رفع للصرف.

وفي هذا الصدد، تم التوجيه بوضع عددٍ من الحلول العاجلة الخاصة بالصرف بالمنطقة الصناعية والتأكيد على وضع خطة لاستيعاب الصرف، وإجراء دراسة للحلول الفنية المتاحة والانتهاء منها في أسرع وقت لبدء العمل على توسعة استيعاب الروافع والمحطات لصرف المنطقة الصناعية دون عوائق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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