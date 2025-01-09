مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يزور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في منزله ((صور) - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يزور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في منزله ((صور) - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:37 - عاجل | حريق هائل يلتهم 10 منازل بجوار دير القديس سمعان بالمقطم «صور وفيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:37 - عاجل | حريق هائل يلتهم 10 منازل بجوار دير القديس سمعان بالمقطم «صور وفيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:37 - عاجل | حريق هائل يلتهم 10 منازل بجوار دير القديس سمعان بالمقطم «صور وفيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - شهدت منطقة المقطم بالقاهرة، حريقًا هائلا التهم قرابة 10 منازل بالقرب من دير القديس سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة نيران كثيفة من عدة منازل بمحيط دير سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.

https://www.facebook.com/reel/843687414474170

قوات الدفاع المدني دفعت بسيارات إطفاء للسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي الأماكن المجاورة، وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحريق.

اقرأ أيضاً
براتب 7500 جنيه.. الشباب والرياضة توفر فرص عمل جديدة

وزير الأوقاف يؤكد أهمية التعاون في نشر الفكر الوسطي وتعزيز العلاقات مع سنغافورة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:31 - في الصباح الباكر.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق