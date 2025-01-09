الرياضة - 07:37 - عاجل | حريق هائل يلتهم 10 منازل بجوار دير القديس سمعان بالمقطم «صور وفيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:37 مساءً - شهدت منطقة المقطم بالقاهرة، حريقًا هائلا التهم قرابة 10 منازل بالقرب من دير القديس سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ألسنة نيران كثيفة من عدة منازل بمحيط دير سمعان الخراز بالمقطم بالقاهرة.
قوات الدفاع المدني دفعت بسيارات إطفاء للسرعة السيطرة على الحريق قبل امتداد لهب النيران لباقي الأماكن المجاورة، وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحريق.
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