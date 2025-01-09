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منظمة دولية تحمل "إسرائيل" مسؤولية تدهور هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

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منظمة دولية تحمل "إسرائيل" مسؤولية تدهور هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

منظمة دولية تحمل "إسرائيل" مسؤولية تدهور هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 9 يناير 2025 08:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

حملت منظمة دولية إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الانسانية في اليمن نتيجة استهدافها ميناء الحديدة غربي اليمن .

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تدوينة على ( إكس ): " منذ الهجمات الأخيرة على اليمن، بما في ذلك على مطار صنعاء وميناء الحديدة، تشعر منظمة أطباء بلا حدود بالقلق من تدهور الوضع الإنساني المزري بشكل أكبر ".

مضيفة: نتيجة للهجمات الأخيرة، لم تتمكن فرقنا من إدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة واضطرت إلى إعادة توجيه الإمدادات الطبية والإنسانية مما تسبب في تأخير وصولها إلى المحتاجين .

داعية إلى احترام البنية التحتية المدنية الحيوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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