منظمة دولية تحمل "إسرائيل" مسؤولية تدهور هذا الأمر في اليمن - أخبار كلمتك

حملت منظمة دولية إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الانسانية في اليمن نتيجة استهدافها ميناء الحديدة غربي اليمن .

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تدوينة على ( إكس ): " منذ الهجمات الأخيرة على اليمن، بما في ذلك على مطار صنعاء وميناء الحديدة، تشعر منظمة أطباء بلا حدود بالقلق من تدهور الوضع الإنساني المزري بشكل أكبر ".

مضيفة: نتيجة للهجمات الأخيرة، لم تتمكن فرقنا من إدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة واضطرت إلى إعادة توجيه الإمدادات الطبية والإنسانية مما تسبب في تأخير وصولها إلى المحتاجين .

داعية إلى احترام البنية التحتية المدنية الحيوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية .