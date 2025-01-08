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شاهد الفرق بين صنعاء وعدن في هذا الامر - أخبار كلمتك

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شاهد الفرق بين صنعاء وعدن في هذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد الفرق بين صنعاء وعدن في هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:48 مساءً - كلمتك/خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريرًا يوضح درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق اليمنية ليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025. وتفاوتت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين المناطق، حيث سجلت بعض المدن أجواء باردة بينما شهدت أخرى أجواء دافئة إلى حارة.

أبرز التوقعات:

  • صنعاء: أجواء باردة مع درجات حرارة تتراوح بين 4 درجات مئوية كصغرى و24 درجة مئوية كعظمى.
  • عدن: أجواء دافئة إلى حارة حيث تتراوح الحرارة بين 23 درجة مئوية و29 درجة مئوية.
  • تعز: طقس معتدل بدرجات حرارة تتراوح بين 12 درجة مئوية و27 درجة مئوية.
  • الحديدة: سجلت أعلى درجة حرارة متوقعة بـ30 درجة مئوية وأدناها 21 درجة مئوية مع طقس دافئ إلى حار.
  • المكلا: طقس دافئ مع درجات حرارة بين 20 و29 درجة مئوية.

كما أشار التقرير إلى برودة شديدة في مناطق مثل عمران وذمار والبيضاء حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 و4 درجات مئوية.

ينصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الباردة باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيما ينصح في المناطق الساحلية والدافئة بشرب كميات كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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