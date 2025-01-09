الرياضة - 08:31 - عيار 21 الآن.. مفاجأة بـ سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:31 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب حالة من التراجع داخل السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 9 يناير 2025، مقارنة بالتحديث الأخير له أمس الأربعاء، فتراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر مبيعا في محافظات الوجه البحري عند 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيها عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 يناير

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الانخفاض داخل محلات الصاغة عند 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم عند 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1611.5 جنيه للبيع، و1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر خلال التعاملات الصباحية عند 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2660.14 دولار للبيع، و 2659.8 دولار للشراء.